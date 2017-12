Condado de Broward gastó medio millón de dólares en devolver el equipaje abandonado después del tiroteo en aeropuerto de Ft. Lauderdale

El condado de Broward gastó 562,000 dólares en devolver a los viajeros sus pertenencias perdidas después de los tiroteos del 6 de enero en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, según lo reportó el periódico local The Sun Sentinel.

Además, la administración debió destinar otros 270,000 dólares para reemplazar alfombras y tejas en la Terminal 2, donde se produjo el tiroteo que mató a cinco personas.

Por otro lado, Broward pagó 314,700 dólares a una compañía que evaluó cómo manejaron los funcionarios la crisis, según lo informó The Sun Sentinel.

Aunque el pistolero acusado Esteban Santiago fue detenido pocos minutos después de los disparos, reportes de más disparos en otras terminales provocaron pánico, evacuaciones y el cierre completo del aeropuerto hasta la mañana siguiente.

El dinero pagado a BMS CAT, la compañía que coordinó las devoluciones de artículos abandonados de los viajeros, representó casi la mitad de los 1.2 millones de dólares en gastos de emergencia del condado directamente relacionadas con el ataque.

"Sabíamos que iba a ser costoso", dijo la comisionada de Broward Barbara Sharief, quien era alcaldesa del condado en ese momento. "Fue una tarea enorme", declaró al periódico.

Todavía, cerca de 600 artículos personales siguen sin reclamarse, pero esa es una pequeña fracción de las 23,000 piezas que quedaron abandonados cuando los visitantes del aeropuerto buscaron refugio o fueron forzados a evacuar.



publicidad

Entre los artículos que aún quedan sin repartir hay 55 maletas, así como bolsas de compras y carteras. También hay un par de computadoras portátiles, dos 'tablets' y ocho teléfonos celulares.

"Realmente no sabemos por qué esos artículos no han sido reclamados", dijo el portavoz del aeropuerto, Gregory Meyer. "Tal vez la información no llegó a sus dueños, algunos de los cuales podrían haber sido viajeros internacionales, o tal vez los propietarios no pensaron que los artículos valieran la pena", dijo al diario de Broward.

Más de 90% de los artículos fueron devueltos pocas semanas después del incidente, dijo Meyer.

Cómo recuperar tus pertenencias

BMS CAT recolectó, etiquetó y fotografió los artículos y colocó las imágenes en línea para que los viajeros pudieran identificar sus cosas perdidas. El sitio permanecerá en funcionamiento hasta junio.

Cualquier artículo restante en ese momento será entregado al departamento de objetos perdidos del aeropuerto, que eventualmente podría subastarlos.

El sitio es www.global-bms.com. Para entrar al portal deben colocar como nombre de usuario 'FLLbaggage' y la contraseña es 'Aviation'.

Esa compañía también fue contratada para limpiar materiales peligrosos en la Terminal 2, por lo recibió un pago adicional de 29,000 dólares.



Otros gastos del condado relacionados con los tiroteos fueron 9,404 dólares para asistencia de pasajeros ante la emergencia y 5,135 dólares para el servicio de grúas Mac que retiraron los autos abandonados en las carreteras del aeropuerto durante las evacuaciones.

Además de las compras de emergencia, la Oficina del Sheriff de Broward y 10 departamentos de policía locales gastaron 433,000 dólares en 5,600 horas de tiempo extra para responder a los tiroteos y para aumentar la seguridad del aeropuerto y las investigaciones de seguimiento en los días posteriores al incidente.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida está utilizando una subvención federal para reembolsar ese dinero.

La Oficina del Sheriff tuvo el mayor gasto de horas extras: 288,000 dólares. La policía de Fort Lauderdale gastó 60,000 dólares en sus funcionarios y las policías de Hollywood y Davie pagaron 20,000 dólares cada una en horas extras para sus trabajadores.