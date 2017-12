Una discusión por una tocineta terminó con el arresto de una mujer en McDonald's de Florida

Una mujer fue arrestada y acusada de agresión leve luego de un altercado en un local de McDonald's en Golden Gate, al suroeste de Florida.

Widna St. Jean estaba trabajando en el restaurante la noche del jueves, cuando una clienta del 'auto-mac' entró al restaurante para quejarse de la tocineta en su sándwich.

Según el informe de la oficina del sheriff del condado de Collier, la mujer alegó que su pedido no tenía tocineta fresca.

El personal de McDonald's informó a la clienta que la tocineta estaba fresca, pero esta no les creyó. Dijo que ella había sido empleada de McDonald's y sabía que no era tocineta fresco, según indica el informe.

St. Jean, de 24 años, contó que comenzó a discutir con la mujer porque no le gustó la forma en que esta trataba a su compañera, según informó a la televisora local KTLA 5.

Eventualmente, la mujer recibió una nueva tocineta y salió del restaurante para subirse a su auto, pero St. Jean la siguió y la discusión se intensificó en el aparcamiento.

Según los informes, St. Jean golpeó a la mujer en la cabeza y dejó un rasguño de 2 pulgadas en el antebrazo de la clienta.

La policía llegó a la escena luego de que alguien llamara a dos mujeres que gritaban en el estacionamiento.