Un hombre llamó al 911 para reportar que conducía borracho y esperaba a "ser detenido"

La oficina del sheriff del condado de Polk, en Florida, compartió detalles de una inusual llamada al 911 en la víspera de Año Nuevo: un hombre dijo que quería denunciar que estaba conduciendo ebrio.

Las autoridades dicen que la mujer que lo atendió lo mantuvo hablando mientras dirigía a los oficiales a la escena. Sucedió en una carretera de Winter Haven, una ciudad al este de Tampa.

Cuando la interlocutora preguntó a Michael Lester dónde estaba, este contestó: "Estoy demasiado borracho. No sé dónde estoy". El hombre parecía muy confundido y repetía una y otra vez "no sé, no sé". Lester confesó que estaba "dando vueltas, tratando de ser detenido".

El hombre dijo también que estaba manejando "en el lado equivocado de la carretera".

La operadora le ordenó varias veces que estacionara su camión y esperara a que los oficiales lo encontraran, pero el conductor eligió el lugar equivocado para aparcarse. "Mire, estoy estacionado en el medio del camino", dijo.



Poco después, al fondo de la llamada se escuchan las sirenas de los policías llegando al lugar donde se encontraba Lester.

Los oficiales dijeron que Lester admitió haber bebido cervezas y tomado metanfetamina esa noche. También dijo que había dormido pocas horas en los últimos días.

De acuerdo a la información publicada en la cuenta de Facebook de la oficina del sheriff de Polk, la historia criminal de Lester incluye DUI, agresión agravada, posesión de drogas y atropello y fuga.

"Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un delito grave. Las personas inocentes con demasiada frecuencia resultan heridas o mueren a causa de los conductores discapacitados. El DUI no es motivo para reirse", escribieron los oficiales del sheriff en la red social. Aunque reconocieron que esta vez, "debido a que no hubo heridos, no pudieron evitar reírse mucho del caso".



A continuación puede escuchar el audio original de la llamada de Michael Lester al 911: