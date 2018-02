Se declara culpable la secuestradora de una de las bebés más buscadas de EEUU

Una joven descubre que fue secuestrada al nacer y que quien la crio no es su madre

Una joven descubre que fue secuestrada al nacer y que quien la crio no es su madre Univision

Dos décadas después de llevarse a una bebé de un hospital y criarla como si fuera suya, una mujer de South Carolina se declaró culpable de secuestro e interferencia con la custodia, dijeron los fiscales.

Gloria Williams, de 52 años, presuntamente se hizo pasar por una enfermera del hospital y se llevó a Kamiyah Mobley horas después de que ella naciera, el 10 de julio de 1998, en un hospital de Jacksonville, Florida.

La madre de la bebé, Shanara Mobley, dijo a los investigadores que una mujer que creía que era una enfermera entró a su habitación, y ella le pidió que la colocara en un portabebés, pero la mujer se fue con la recién nacida, según un informe del incidente presentado en la oficina del alguacil.

Las autoridades dijeron que Williams usó documentos fraudulentos para establecer una nueva identidad para la niña y criarla en Walterboro, South Carolina, al noroeste de Charleston. Esa niña, ahora de 19 años, usa el nombre que Williams le dio: Alexis Manigo.

Los fiscales pidieron hasta 22 años de prisión por el cargo de secuestro y hasta cinco años por el cargo de interferencia, bajo el acuerdo negociado de declaración de culpabilidad, dijo a la televisora local WJXT, David Chapman, vocero de la oficina del fiscal del 4to circuito judicial del estado de Florida. La sentencia está fijada para la primera semana de mayo.



publicidad

"Este es un rango que nos parece bien, de cero a 22 años, pero le corresponderá al juez decidir", dijo Chapman al medio local.

Williams, quien compareció en un tribunal de Jacksonville el lunes, podría haber enfrentado la cadena perpetua si el caso hubiera ido a juicio y hubiera terminado con una condena.

Según el acuerdo de declaración de culpabilidad propuesto, a Williams se le prohíbe escribir cualquier libro o hacer tratos cinematográficos para obtener ganancias mientras esté encarcelada, dijo Chapman. También estará protegida de otro enjuiciamiento en Carolina del Sur o en un tribunal federal.

Williams se encuentra detenida en la cárcel del condado de Duval.

Una vida engañada

En enero de 2017, Alexis Manigo se reunió con sus padres biológicos por primera vez, después de 18 años.

Craig Aiken, padre de la joven, dijo que seguía en shock tras reunirse por 45 minutos con su hija, a quien creía perdida desde hace mucho. "El primer encuentro fue hermoso. Fue maravilloso", dijo Aiken en aquella oportunidad.

"Es difícil poner en palabras cómo me siento ahora. Solo estamos tratando de procesar lo ocurrido: 18 años. Va a ser difícil recuperar eso. No lo puedo describir", indicó el padre que recién había encontrado a su hija.

A pesar de eso, la joven defendió a su madre de crianza en una publicación en su cuenta de Facebook: "Me crió con todo lo que necesitaba y sobre todo, con todo lo que quería. Mi madre no es un delincuente. Los ignorantes no entenderán eso", dijo.



Mobley se hizo un análisis de ADN que fue comparado con la base de datos del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados y hallaron una coincidencia.

La policía arrestó a Williams, bajo cargos de secuestro e interferencia con la custodia, y hace un año aceptó ser extraditada a Florida.

Williams habría sufrido un aborto involuntario cerca de una semana antes de que viajara desde de Carolina del Sur al hospital de Florida, donde presuntamente secuestró a la recién nacida.