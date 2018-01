Se atrincheró en su casa por más de 5 horas y luego se pegó un tiro

Un hombre murió de una herida de bala autoinfligida el lunes luego de que la policía acudiera a atender una situación irregular en una vivienda en el suroeste de Miami-Dade. Las autoridades dijeron que se trataba de una disputa doméstica.



La policía de Miami-Dade dijo que el sospechoso, Alfred Álvarez, se atrincheró dentro de la casa en el 20904 SW 133rd Ave con dos mujeres, un niño y una niña de 12 años.

Todo comenzó a las 5:40 de la mañana, y el equipo de respuesta especial del departamento de policía del condado llegó rápidamente a la casa de Álvarez. Testigos escucharon a los agentes de policía hablando con el sospechoso a través de un altavoz.



"Alfred, este es el departamento de policía de Miami-Dade. Necesitamos que salgas por la puerta principal con las manos en alto", dijeron repetidamente los oficiales.



La policía dijo que el niño y las dos mujeres pudieron salir de la casa al principio, pero que la niña de 12 años estaba escondida debajo de una cama en el dormitorio de arriba durante el incidente.

Al cabo de varias horas, los oficiales ayudaron a la niña a salir de la casa con una escalera para llegar a la habitación donde se encontraba.



La policía dijo que los oficiales no pudieron ponerse en contacto con Álvarez, y finalmente, cuando entraron a la casa, lo encontraron muerto por una herida de bala autoinfligida.



Los vecinos no fueron evacuados de sus hogares durante el incidente, pero las autoridades no permitieron que nadie entrara o saliera del vecindario durante el tiempo que duró el incidente.



"Tenemos bebés gemelos", dijo la vecina Sylvia Orozco-Vaca a Local 10 News. "Nos sentamos en el comedor, sin movernos hacia la parte posterior de la casa, porque si disparaban, estaríamos en la línea de fuego. La ventana de nuestro dormitorio da a la esquina", dijo .



Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre la disputa doméstica inicial.