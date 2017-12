Ocho estadounidenses entre los muertos del accidente de un bus turístico en la Riviera Maya

Autoridades mexicanas confirmaron que ocho estadounidenses, dos suecos, un canadiense y un mexicano fueron las víctimas fatales de un accidente de autobús en Quintana Roo, México, en el que murieron 12 personas y 18 resultaron heridas.

El autobús transportaba en su mayoría, pasajeros de dos cruceros Royal Caribbean, que se habían bajado de los barcos para visitar la zona arqueológica de Chaccobén.

El Departamento de Estado confirmó que "múltiples" estadounidenses estaban entre las víctimas fatales. Por su parte, los gobiernos de Suecia y Canadá confirmaron a los fallecidos de sus países. El mexicano que murió era uno de los guías turísticos del paseo.



We can confirm the deaths of multiple U.S. citizens in #Mexico bus accident, and several injuries. We express our heartfelt condolences to those affected by this tragedy. We are in contact w/ local authorities, have staff on scene to assist and will continue to monitor situation.