"Nunca hubo rehenes": Policía de Miami interroga a sospechosa de haber creado falsa alarma

Una mujer está sometida a interrogatorios después de que las autoridades no encontraron rehenes dentro de un restaurante/club nocturno que estuvo bajo custodia policial durante cuatro horas, informó la policía de Miami.

"No había nadie en el segundo piso", declaró a Univision Michael Vega, portavoz de la policía de Miami. Agregó que no hay nadie bajo arresto, y que sólo están interrogando a la mujer que les dio la información falsa, pero no está claro si enfrentará cargos.

La policía de Miami dijo recibieron una llamada alrededor de las 2:00 pm en referencia a una mujer a quien supuestamente le habían robado su teléfono celular. Mientras los oficiales hablaban con la víctima del robo, una mujer salió corriendo del Joseph's Club en 1971 NW 7th Street en la Pequeña Habana y dijo a los oficiales que ella, y otros empleados, habían sido tomados como rehenes.

La policía creyó inicialmente que 12 empleados estaban siendo tomados como rehenes en el lugar por razones desconocidas.

Pero después de las 6:00 pm el equipo SWAT del departamento de policía se abrió paso dentro del restaurante y descubrió que no había nadie dentro.

Las escuelas Citrus Grove Middle School y Citrus Grove Elementary, ubicadas en la zona, permanecieron cerradas bajo cerco policial como precaución.

Esta no es la primera vez que llaman a la policía desde ese local. Las autoridades dijeron que un hombre recibió un disparo dentro del club nocturno en febrero de 2014.



Otro hombre, Jesús Hernández, fue apuñalado fatalmente en mayo de 2016 durante una pelea dentro del negocio. Pero esta vez todo ha sido una falsa alarma.