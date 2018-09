Multan a empresas por "violar la seguridad de empleados" que trabajaron en puente colapsado de FIU

Las compañías citadas incluyen a Figg Bridge Engineers Inc, una empresa de ingeniería civil y estructural; a Network Engineering Services Inc, que opera como Bolton Pérez & Asociados y es una empresa de ingeniería e inspección de la construcción; Structural Technologies LLC/VSL, especializada en postesado de puentes y edificios; Munilla Construction Management LLC, una empresa de construcción de puentes y edificios, y The Structural Group of South Florida Inc, un contratista especializado en encofrados de concreto.