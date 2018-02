Mató a su hijo de dos años y después intentó suicidarse, según la policía

Una madre apuñaló a su hijo de dos años y luego intentó suicidarse el domingo en el suroeste del condado de Miami-Dade, dijo la policía.

El detective Robin Pinkard de la policía de Miami-Dade dijo que un hombre llamó al 911 alrededor de las 6:30 am, diciendo que una mujer se había apuñalado a sí misma y a su hijo. El hombre le dijo al operador que él mismo estaba trasladando a la mujer y al niño al Hospital de Homestead.

El niño fue declarado muerto en el hospital. La mujer, identificada como Nathaly Ramos, de 22 años, fue tratada por laceraciones autoinflingidas en su garganta y luego ingresó en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Además, durante la investigación, los detectives descubrieron que Ramos también había apuñalado a un hombre.

Según el informe de arresto, Ramos admitió haber apuñalado a su novio, huir a la casa de su madre y luego apuñalar a su hijo en la garganta antes de intentar suicidarse.

El hombre que fue apuñalado les dijo a los detectives que se despertó con un dolor agudo y luego vio a Ramos sosteniendo un cuchillo y un Taser. Declaró que Ramos lo persiguió hasta que se encerró en una habitación.

De acuerdo al informe policial, Ramos intentó suicidarse pero fue detenida por uno de los ocupantes de la casa. Ramos enfrenta cargos por asesinato en segundo grado e intento de asesinato.



publicidad

Una vecina que prefirió no identificarse dijo a Univision que la madre sufría de depresión. "La abuela es la que tenía la custodia, y no dejaba que la madre viniera a ver al chiquitico, por lo que ella estaba pasando. No quería que el niño tuviera peligros ni nada y cuando la dejó venir, pasó esto", lamentó.