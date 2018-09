"No hay palabras para darle sentido a la tragedia de esta mañana", fueron las palabras del sheriff del condado de Hillsborough sobre lo ocurrido a tempranas horas del lunes en Land O'Lakes, Florida. Se refería al caso de un ayudante de su departamento que disparó fatalmente a su esposa y luego se suicidó.

Nocco dijo que Keithley no parecía haber usado su arma de servicio en el crimen, y que las autoridades no había sido llamadas previamente a esa casa.

"Literalmente está perdiendo la razón"

"Kirk perdió la cabeza", se leía en un mensaje. "Él literalmente está perdiendo la razón. Me ha estado acosando durante las últimas 6 horas y le he pedido reiteradamente que me deje tranquila porque estoy enferma", relató Kristin Kellin al diario de Tampa Bay.