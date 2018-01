Cobraba a los turistas que posaban con su serpiente y ahora enfrenta la deportación

Acaso sabías que los cocodrilos lloran…sí, lloran. Y no solo lloran sino que lo hacen de forma continua. Esto es debido a que sus ojos necesitan estar siempre húmedos, en especial cuando están fuera del agua. Para eso tienen glándulas que segregan lágrimas. También lloran cuando devoran a sus presas, ¿será que no les gusta? No creo, simplemente sus glándulas lacrimales están situadas a muy pocos centímetros de las salivales, por lo tanto se estimulan constantemente cuando el animal come.

Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir