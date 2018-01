Arrestan a un policía de Miami acusado de inhalar cocaína en una discoteca

Un agente de la policía de Miami fue arrestado y acusado de posesión de cocaína después de que fue sorprendido inhalando droga en un club nocturno a finales del año pasado, dijeron los fiscales del caso.

El oficial Adrian Santos estaba fuera de servicio y sin uniforme en el momento del presunto incidente en noviembre en la discoteca 'E11even' en Miami.

"Todo oficial de policía que ha hecho un juramento para hacer cumplir la ley también tiene el deber de respetar y cumplir la ley", dijo la fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, en un comunicado.

Fernández agregó que los cargos se producen después de una enérgica investigación criminal que llevó a cabo el departamento de policía de Miami y la fiscalía estatal "con el objetivo de garantizar la integridad de nuestra comunidad policial". Dijo que no puede haber excepción alguna.

Las autoridades sostienen que varios testigos vieron a Santos inhalando la cocaína que tenía en una bolsa de plástico la noche del 17 de noviembre y en la madrugada del día siguiente.

Los fiscales dijeron que el video de vigilancia del club nocturno confirmó sus acciones.

Santos, que ha trabajado en el Departamento de Policía de Miami por más de dos años, fue escoltado fuera del club por personal de seguridad del local y entregado a la policía.



El jefe de la policía de Miami tiene previsto hablar sobre el arresto en una conferencia de prensa a las 2 pm. "Es muy desafortunado cuando uno de nuestros oficiales traiciona el juramento que tomó", dijo la Policía de la ciudad de Miami a través de su cuenta de Twitter.



It’s an unfortunate situation when one of our officers betrays the oath they took. Chief Llanes will hold a press conference at 2 P.M. To announce the arrest of one of our officers. pic.twitter.com/fjKE2UNFJl