Arrestan a un hombre que presuntamente planeaba secuestrar a la cantante Lana Del Rey

Michael Shawn Hunt, de 43 años, fue arrestado el viernes por la noche después de que la policía de Orlando recibiera una alerta de que el hombre había amenazado con secuestrar a la cantante Lana Del Rey.

El sospechosos, residente de Riverview, una ciudad aledaña a Tampa, enfrenta cargos de intento de secuestro con un arma y acoso agravado con una amenaza creíble, según el informe policial.

Hunt fue detenido cerca de las 9:00 pm a menos de una milla del Amway Center, el estadio donde la cantante estaba actuando esa noche.

La policía dijo que una persona llamó para avisar que Hunt compartió en sus redes sociales mensajes "crípticos y amenazantes" sobre la cantante, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Grant, según el informe. Los oficiales de policía de Orlando informaron que el sospechoso, que nunca llegó al lugar, llevaba una navaja plegable de 3 pulgadas.



ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon. After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF

En el informe, la policía explicó que "existía preocupación por la seguridad pública y que, por las publicaciones de Hunt, la víctima temía por su seguridad". Las autoridades contaban con que asistirían alrededor de 8,000 personas al concierto.

Aunque la policía no reveló la redacción exacta de la amenaza, el diario Orlando Sentinel reportó que una página de Facebook aparentemente perteneciente a Hunt compartió varios mensajes previos al concierto de Lana del Rey en Orlando. En los videos, el hombre declaraba su amor por la cantante y su intención de estar con ella.

"Quiero ver a mi reina el viernes y desde ese día en adelante nuestras decisiones serán una sola", escribió Hunt el 30 de enero, de acuerdo al periódico local.



En otra publicación Hunt dijo que la cantante conocía su cara en sus sueños. "Es mi niña para siempre", escribió Hunt en su Facebook. Debajo de una foto de ella, una amiga de Hunt expresó sus buenos deseos para la pareja. "Wow, estoy muy feliz por ti Michael Hunt ¡Espero que te haga feliz cuando finalmente la persigas y le pongas las manos encima!", escribió. Hunt reaccionó a ese comentario con un corazón.

El miércoles por la tarde, Hunt publicó un video en Facebook en el que hablaba de sus planes de "reunirse" con Grant. "Probablemente terminaré su gira con ella, obviamente, y bailaré y hablaré y averiguaré qué vamos a hacer", dijo.

Según reportó el Orlando Sentinel, en uno de sus videos también habló de otros temas y personajes como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Hillary Clinton, y el multimillonario George Soros. Dijo que se iba el viernes e invitó a los que estaban viendo su video a despedirse. "Dejaré que mis pies descanse antes de despegar con Lana", dijo.

Hunt insistió en que no había consumido drogas, aparte de marihuana, y dijo que había estado ocupado conociendo gente y bailando cerca de Brandon, una comunidad cerca de Riverview en la costa oeste de Florida.

"Todos saben que estoy aquí", dijo. "Lana sabe que estoy aquí. La reina de Inglaterra sabe que estoy aquí. Vladimir sabe que estoy aquí. Todos saben que estoy aquí", contó en su video, según dijo el periódico de Orlando.



Los registros del Departamento de Correcciones de Florida muestran que Hunt ha cumplido cinco penas de prisión, por cargos que incluyen robo de una estructura ocupada, robo mayor de un vehículo de motor, robo mayor con arma de fuego, falsificación, posesión y venta de marihuana.

Hunt había sido liberado de prisión el 29 de enero de 2014, después de cumplir nueve meses por huir de la policía en el condado de Pinellas, según los registros.



Orlando! Fort Lauderdale! Miami! Thank you so much for coming out and making those shows totally crazy and keeping the energy high

We’re all feeling super lucky after a couple of days of amazing shows💕

that means

Atlanta, Georgia at the Phillips Arena is our next stop

Grateful. pic.twitter.com/qGVBUSEXGO