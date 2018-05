Quiénes son los depredadores sexuales y por qué es tan difícil encontrar un lugar donde puedan vivir

MIAMI, Florida.- La situación se complica para un grupo de más de 250 depredadores sexuales que viven en un campamento al noroeste de Miami-Dade, cerca de Hialeah. Hace 45 días el condado ordenó el desalojo del sitio donde llevan viviendo más de cinco años, pero lo cierto es que nadie los quiere en su barrio y no es fácil encontrar un lugar dónde ubicarlos.

Bajo la ley estatal, estas personas no pueden vivir a menos de 1,000 pies de escuelas o centros infantiles. En 2005 el condado de Miami-Dade aprobó una ordenanza mucho más estricta: la Ordenanza de Seguridad Lauren Book les prohíbe pernoctar a menos de 2,500 pies de un centro de reunión de niños. Eso ha provocado que las autoridades locales se arrojen unos a otros el problema por la dificultad para encontrar un lugar que cumpla con ese requerimiento.

Ante la situación, estos hombres crean sus propias vecindades de desamparados donde han instalado sus domicilios improvisados en terrenos donde la policía no los arreste.

Luis Concepción lleva tres años viviendo allí y parece resignado. “Yo me voy, si hay que volver a dormir en la calle, habrá que dormir en la calle. En definitiva esa casa no tenía nada, ahora vamos a tener que volver a dormir en el suelo”, dijo refiriéndose a su carpa de lona.

Cristóbal Vía, uno de los habitantes de esta colonia, dijo que Miami-Dade podría hacer más esfuerzos para ayudar a solucionar el problema. “Ahora no vamos a estar todos en un solo lugar, ¿qué le costaba al condado facilitar una propiedad o edificio de los viejos que tienen para que estuviéramos ahí todos?”, se preguntó.

No son ‘homeless’

A pesar de que estas personas viven prácticamente en situación de calle, lo paradójico es que muchos de ellos tienen viviendas propias o alquiladas, donde residen sus familiares. Pero la ley les prohíbe establecer residencia allí por la cercanía con un centro escolar o de reunión de niños. Sin embargo, ese mandato sólo aplica entre 7:00 pm y 7:00 am, además les prohíbe registrar esa vivienda como su domicilio.

“Te dicen que no puedes estar cerca de escuelas, ni de parques, pero eso es por la noche, por el día yo paseo por todos esos lugares sin problema”, confiesa Luis Concepción, que ha sido condenado por tres crímenes sexuales.

Concepción tenía su carpa armada y había ido reuniendo objetos en lo que ha sido su vivienda desde hace tres años, pero explica que no ha sido fácil vivir allí. “No hay condiciones de vida. Apenas hace como un mes trajeron servicios sanitarios y contenedores para la basura. La vida aquí es en la calle”, explicó.

Otro problema es que estas personas no son aceptadas en albergues para desamparados del condado.

Nadie los quiere cerca

“Ya tenemos 15 o 20 depredadores registrados viviendo en la esquina de Kendall Drive y Krome Avenue, no vamos a permitir que vengan aquí”, declaró Juanchy Mejías.

Ginny Williams, madre de la zona, fue una de las que firmó la petición. “Viven muy cerca de la escuela de mis hijas, de las paradas de autobuses de la escuela, no de autobuses privados. Además por esa zona hay cinco colegios”, reclamó.

Para Vicky Gómez, vecina del área, la ley no es suficiente cuando se trata de personas que han cometido estos delitos. “Hay niños que salen a coger los buses demasiado temprano, todavía está oscuro. Dicen que no pueden estar a 2,5 millas pero cuando alguien quiere cometer un crimen, eso no importa”, declaró.