Santeros cubanos dan a conocer la "Letra del Año"

De acuerdo con la Asociación Cultural Yoruba de Cuba la siguiente es la "Letra del Año" 2019

Refranes del Signo:

1. Cuchillo mismo no se hace cabo.

2. A uno no le dan la flecha sin antes ir al campo de batalla.

3. Lo que se deja no se vuelve a recoger.

4. Enfermedades que aumentan su índice:

5. Enfermedades del estómago y los intestinos.

6. Incremento del índice de enfermedades de transmisión sexual.

7. Impotencia a temprana edad, como consecuencia de problemas en la próstata en los hombres.

8. Afecciones malignas en colon, y recto.