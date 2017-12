Lo que no quieres que tu hijo le pida a Santa: Estos son los 10 juguetes más peligrosos de 2017

Los populares 'Fidget spinners', una espada de combate de Wonder Woman y un dron a control remoto de Spider-Man están entre los objetos que encabezan la lista anual de una asociación que se encarga de medir y advertir sobre la peligrosidad de los juguetes.

World Against Toys Causing Harm (WATCH, por sus siglas en inglés) dio a conocer la lista de los diez juguetes que consideran más peligrosos este año. La organización sin fines de lucro, cuyo nombre son las iniciales de "Un mundo contra los juguetes que causan daño" ha publicado esta lista por más de cuarenta años.

The Toy Association, un grupo comercial de la industria, descartó esta lista y la calificó como "innecesariamente aterradora" para los padres. Alegaron que todos los juguetes vendidos en EEUU cumplen con los estándares de seguridad "rigurosos". También criticó a WATCH por no probar los juguetes que menciona en su lista, según lo reportó Associated Press.

WATCH afirma que el 'spinner' contiene partes pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia, la espada Wonder Woman de Mattel tiene el potencial de causar lesiones de fuerza contundente y el dron Spider-Man de Marvel tiene múltiples cuchillas giratorias que pueden provocar lesiones oculares y otras lesiones corporales.

Los diez juguetes en esa lista son:

1. Peluches "Itty Bittys" de Hallmark. Este juguete temático de Disney con cuatro anillos se vende sin recomendaciones de edad o advertencias. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor emitió un aviso de retiro el 31 de agosto de 2017 debido a "sombreros de tela y lazos que pueden desprenderse, presentando peligro de asfixia".



2. Pony para arrastrar de 'Tolo'. A pesar de que el estándar de la industria exige que las cuerdas de los corrales y los juguetes para cunas sean de menos de 12 pulgadas de largo, algunos fabricantes todavía comercializan "juguetes de arrastre" como el "Pull Along Pony" con un cable de aproximadamente 19 pulgadas. No se proporcionan advertencias.

3. La espada de batalla de 'Wonder Woman'. Fabricada por el gigante Mattel, según WATCH esta rígida espada de plástico es capaz de causar heridas en la cara y fuertes impactos.

4. Fidget spinners. Probablemente se trata del juguete más popular del año, y la organización WATCH cree que sus diminutas piezas pueden ser un peligro si caen en maanos de los más pequeños de la casa.

5. Dron de Spider-Man . Este dron teledirigido de la "edición oficial de la película" y de la conocida franquicia de Spiderman Superhero, se vende para el uso de niños mayores de 12 años. El "drone de rendimiento", diseñado para lanzarse al aire propulsado por múltiples palas rotatorias va acompañado de numerosas advertencias, incluida la posibilidad de "daños o lesiones".

6. Pistola 'Zombie Strike' de Nerf. Este juguete anima a niños tan pequeños como los de 8 años a cargar flechas en la ballesta 'deadbolt, tirar hacia atrás la palanca presurizada primaria y disparar los proyectiles para "devolver el golpe a los zombis". La fuerza del lanzamiento de la flecha presenta la posibilidad de lesiones oculares y faciales, según WATCH.



7. Cinta de equilibrio 'Slackers Slackline'. Este 'slackline' se comercializa para "todas las edades" y consiste en un dispositivo similar a la cuerda floja destinado a anclarse entre dos árboles. El fabricante advierte sobre el potencial de "lesiones graves", incluido "un riesgo de estrangulación, especialmente con niños".

8. Xilófono oval de Plan Toys. Este instrumento musical multicolor se vende para bebés de hasta 12 meses. El fabricante no ofrece advertencias sobre el mango delgado y rígido que incluye como baqueta, y que según WATCH "tiene el potencial de que el niño se lo meta a la boca, ocasionando la oclusión de las vías respiratorias".

9. Ruedas para los zapatos 'Jetts Heel Wheels'. Estas ruedas se comercializan para que queden atadas a los talones de los niños con el fin de que los zapatos se transformen en patines. El fabricante agrega una acción de "chispas reales" e incluyen numerosas advertencias: "Mantenga las chispas alejadas de los ojos, el cabello, la piel expuesta y la ropa. Las chispas pueden arder ", dice el empaque del juguete.

10. Muñeca 'Brianna Babydoll'. Estas muñeca 'abrazable y suave' se comercializan para bebés de apenas 18 meses, y según WATCH "tienen ropa extraíble". Las agarraderas de cola de caballo también son extraíbles y presentando el potencial de ingestión y asfixia, según esta organización.