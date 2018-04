¿Vetan las armas cuando Pence hable a la NRA pero no en las escuelas? Sobrevivientes de Parkland están indignados

Estudiantes de la escuela donde murieron 17 personas en un tiroteo en Florida consideran una hipocresía que se prohíba las armas de fuego para proteger al vicepresidente, pero no para cuidarlos a ellos. La Asociación Nacional del Rifle anunció que el funcionario acudirá a su foro anual el 4 de mayo, en Dallas, y el Servicio Secreto estará a cargo de la seguridad por lo que no se podrá portar armas de ningún tipo.

En la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, que se realizará del 3 al 6 de mayo en Dallas, se podrá portar armas de fuego, en acuerdo con la ley texana. Así, los asistentes tienen permitido llevar sus pistolas en el centro de convenciones de la ciudad, donde se espera a más de 800 expositores.

Pero cuando esta semana la NRA anunció que el ponente estrella del foro del Instituto de Acción Legislativa, el brazo de cabildeo del grupo, será el vicepresidente Mike Pence, también destacó que "las armas de fuego y sus accesorios, los cuchillos o cualquier otro tipo de armas estarán prohibidas en el foro antes y durante su asistencia", pues será el Servicio Secreto el que esté a cargo de la seguridad.



Este fin de semana, sobrevivientes del tiroteo que dejó a 17 personas muertas en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, se preguntaron por qué las armas son vetadas para proteger al vicepresidente Pence, pero no a ellos. Varios de los estudiantes abogan ahora por un mayor control de las armas de fuego y han impulsado protestas alrededor del país.

"La NRA se ha convertido en una parodia tan graciosa de sí misma", expresó en Twitter Cameron Kasky, uno de los impulsores de la manifestaciones de #MarchForOurLives.

Matt Deitsch, otro estudiante de Parkland le respondió: "Espera, espera, espera, espera, espera, espera, ¿me estás diciendo que para proteger al VP no se permiten armas a su alrededor pero cuando se trata de niños quieren que haya armas en todas partes? ¿Alguien me puede explicar esto? Porque me parece que la NRA quiere proteger a la gente que los ayuda a vender armas, no a los niños".



El padre de Jaime Guttenberg, una de las víctimas mortales de la balacera del 'Día de los Enamorados', se sumó asimismo al intercambio: "De acuerdo con la NRA, deberíamos querer que todos tengan armas cuando están en público. Pero cuando montan una convención, ¿las armas son una preocupación? Pensé que darle armas a alguien era para mejorar sus seguridad. ¿Me estoy perdiendo de algo?".



Gutteberg afirma que dedicará el resto de su vida a luchar por medidas que garanticen una mayor seguridad ante las armas de fuego.



Hubo también el que aseguró en las redes que era solo una treta para llamar la atención porque el foro estaba bajo custodia del Servicio Secreto.

Los asistentes al foro deben estar preparados para que ellos y sus pertenencias sean revisadas. No se almacenarán las armas de fuego durante las presentaciones, pero sí guardarán cuchillos y otros artículos gratuitamente, señaló la NRA.

El portal asegura que no se venderán ni armas de fuego ni municiones en el salón de exhibiciones.

La convención anual tendrá lugar cuando el debate sobre una mayor restricción de armas de fuego y el papel de la NRA en el cabildeo político se han avivado. El grupo se opone a limitar su uso y apoya armar a los maestros.

