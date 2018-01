Hija de popular cantante cubano oficializó su candidatura para el Congreso de EEUU

Ya lo había anunciado, pero hoy lo ha hecho oficial: Angie Chirino, compositora e hija del reconocido cantante cubano Willy Chirino formalizó su candidatura al Congreso para el curul de Florida que dejará Ileana Ross-Lehtinen.

Con un acto en el mítico restaurante Versalles en Miami, Chirino inauguró su candidatura para el distrito 27 de este estado. "Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero lista para dar la batalla", dijo a Univision 23.

Reconoció que jamás ha incursionado en la política pero cree que eso no es un impedimento para trabajar. "Uno siempre tiene que estar abierto a las cosaas nuevas y vivir la vida con propósito", declaró.

Enfatizó que la gente de Miami será su prioridad y que buscará "llevar sentido común a Washington".

Sin decirlo públicamente, Chirino se incribió el 3 de enero ante la Comisión de Elecciones Federales como aspirante por el partido republicano. Además compró el dominio web chirinoforcongress.com.

Hace una semana, el cantante Willy Chirino dijo a sus seguidores que tenía una gran noticia. “Quiero compartir con ustedes un notición, algo que tiene a nuestra familia muy emocionada y muy motivada”. Con un poco de misterio habló de un “candidato o candidata que va a buscar su apoyo, su bendición y sus votos para representar al partido republicano en las elecciones de noviembre” por el distrito 27.



Angie Chirino se desempeña como maestra de niños con necesidades especiales y también se ha destacado en la industria musical, como compositora.

Como artista ganó un Grammy Latino y ha trabajado con Jennifer López, Gloria Estefan, Celia Cruz y Marc Anthony. Su éxito más conocido fue la canción "I Need to Know", interpretada por Marc Anthony.

La hija del cantante se enfrentará en unas primarias en el mes de agosto a la candidata Bettina Rodríguez Aguilera, quien ha asegurado que ha tenido encuentros con extraterrestres, y al comisionado de Miami-Dade, Bruno Barreiro.

Por el lado demócrata, ocho candidatospelearán por el asiento del distrito 27 de Florida.