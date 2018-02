Un sheriff de Florida reveló un nuevo letrero de "vacante" en el exterior de la cárcel del condado para mostrar que siempre hay espacio para más "invitados", siempre y cuando sigan las reglas.

Rick Stacy, alguacil del condado de Flagler, al este de la zona central del estado, encendió el jueves el letrero de neón afuera del centro de detención del condado. El cartel también dice "Green Roof Inn", como si se tratara de un motel.

Junto con el letrero de neón, colocaron una pancarta que, en un tono irónico, enumera todas las "comodidades" que ofrece el establecimiento a los nuevos delincuentes:

- No hay privacidad.

- Los baños son grupales.

- No hay selección de comida.

- Transporte gratuito al palacio de justicia o a la prisión estatal.

- Joyas de diseño para usar: esposas y planchas para piernas.

- Ropa de diseñador gratis.

- Traje y zapatos combinados a color.

"El propósito es la prevención del crimen", dijo el sheriff Staly en una publicación en su cuenta de Twitter.



New Signage at the Flagler County Detention Facility. #GreenRoofInn pic.twitter.com/qUaA3MWuuQ