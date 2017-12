Rescatan a una tortuga enredada entre paquetes de cocaína que flotaban en el mar

La Guardia Costera de EEUU encontró algo más de lo que inicialmente pensó haber hallado, cuando capturaron casi siete toneladas de cocaína en el Pacífico. Entre los fardos flotantes, estaba atrapada una tortuga marina en peligro de extinción.

El barco Thetis, designado en el sector de Key West, se encontraba en el Pacífico oriental en un viaje de 68 días para ayudar en el despliegue de la Operación Martillo, junto al equipo de Aplicación de la Ley Táctica del Pacífico, un destacamento de aviación y un barco de la Marina Real de Canadá.



#BreakingNews @USCG Cutter Thetis returned to homeport in Key West today after a 68-day Eastern Pacific counter drug patrol. On patrol the cutter Thetis seized nearly 7 tons of cocaine and rescued ocean wildlife. Read more at https://t.co/43zV3uDqm1 pic.twitter.com/EsYgU8Dr8S