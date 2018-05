La cadena alimenticia en acción: águila, tiburón y pescado en una impresionante foto

Un fotógrafo de Florida se ha convertido en una sensación de las redes sociales luego de que publicara una fotografía de un águila que lleva en sus garras un tiburón, y a su vez este lleva un pez colgando en la boca.

Doc Jon, el fotógrafo de Madeira Beach, dijo que originalmente creía que el pájaro tenía un pez en las garras, pero luego descubrió que en realidad era un tiburón comiendo un pez.

"Estaba muy lejos, así que no pude verlo a través desde mi lente, pero cuando llegué a casa y amplié la foto, vi que era un tiburón", declaró Jon a WTVT 13, una estación local en Tampa.



Three Animals, One Picture-Food chain at work...🦅🦈🐟

Wildlife photographer Doc Jon captures an osprey carrying a shark that was midway through eating a fish !

He said he snapped the 'one-in-a-trillion' photo of the 3 animals (Seahawk-Shark-Fish) near Madeira Beach, SW of Tampa! pic.twitter.com/fazXMDZEhF