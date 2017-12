Hace tanto frío que llegó a nevar en Florida

La ola de frío que llegó a Florida en los últimos días no ha sido leve. Los habitantes del 'estado del sol' han sido sorprendido por vientos helados y por una nevada al noroeste del estado, algo inusual en la región.

Residentes de la zona conocida como el 'Panhandle' presenciaron una capa de nieve entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo.

Los termómetros registraron temperaturas que llegaron a los 30 grados Farenheit en la zona. En el condado de Escambia se acumularon hasta dos pulgadas de nieve, según informó NorthEscambia.com a través de Twitter.

El sitio de noticias publicó una foto de un cartel cubierto de nieve que decía "Bienvenido a Florida".



También el condado de Santa Rosa vio caer nieve. Por algunas horas se pudo ver la nieve en algunas carreteras y sobre las ramas de los árboles.

El condado publicó en Twitter: "Aquí hay algo que no se ve muy a menudo en Florida, ¡nieve!".



❄️☃️❄️Here’s something you don’t see very often in Florida - snow! Share your photos with us! Photo credit: John Diamond (Jay, FL) and Sarah Whitfield (Point Baker/Milton, FL). pic.twitter.com/38RFXXooSk — Santa Rosa County (@SRCBOCC) December 9, 2017

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se reportó la caída de copos de nieve en Destin y en la playa de Miramar durante la madrugada del sábado, así como en otras ubicaciones al noroeste de Florida.

"Esta puede haber sido la primera nieve medible en el aeropuerto regional de Pensacola desde que la tormenta de invierno produjo una pulgada de nieve en enero de 2014", dijeron meteorólogos del Weather Channel.

Sin embargo, es poco probable que el sur de Florida tenga una navidad blanca. La última vez que sucedió fue en 1977. Hace 40 años, las palmeras desde Miami hasta West Palm Beach se cubrieron de nieve. Fue la única nevada del sur de Florida registrada en el siglo XX.

Aunque no verán nieve, los condados de Miami-Dade y Broward pueden esperar un clima frío para la semana, con cielos azules y sin lluvia.



"Tendremos temperaturas más bajas que las del fin de semana, incluso por debajo de los 50 grados", dijo Paola Elorza, meteoróloga de Univision 23.

Durante la semana, se espera que las temperaturas máximas se mantengan entre los 60 y 70, mientras que las mínimas en los 50.

Usuarios de redes sociales y medios locales compartieron impresionantes fotos del clima invernal en Florida.



Dianna Power in #Crestview saw a little snow flying early this morning! ❄️ Did anyone else see a few flakes? #FlurriesinFlorida #Local18 pic.twitter.com/NwdkEx31ci — Tyler Allender WECP (@TylerAllender) December 9, 2017