Florida evita que exploten crudo frente a sus costas (y otros estados piden lo mismo)

El nuevo plan del gobierno de Trump para abrir la mayor parte de la costa de la nación a la extracción de petróleo en alta mar eximirá al estado de Florida.

Aunque no ha habido un reporte oficial, el propio secretario del Interior Ryan Zinke (defensor de la iniciativa) twitteó este martes una foto suya en el aeropuerto de Tallahassee con el gobernador Rick Scott y en el tuit anunció que después de reunirse con él había decidido eximir al estado de este plan.





Más tarde alabó el liderazgo de Scott durante la temporada de huracanes y aseguró que está trabajando con él en la restauración de los Everglades. "Comparto la posición del gobernador de que Florida es única y de esas costas dependen en gran medida el turismo como motor económico", tuiteó.



El cambio repentino (solo 5 días después de haberlo anunciado) ha producido gusto y disgusto de forma simultánea.

Los floridanos y ambientalistas del país celebran que la zona vaya a ser intocable por su valor ambiental, turístico y económico. De hecho, los legisladores de Florida de ambos partidos se han opuesto durante mucho tiempo a la perforación costa afuera, especialmente después del histórico desastre de abril de 2010 en el Golfo de México, ocasionado por una explosión en la planta de la British Petroleum que causó un incendio de días en el que murieron 11 personas y se derramaron 900 millones de litros de petróleo en el mar, devastando la vida silvestre de la zona.

Y aunque el cambio de actitud de Zinke sobre la perforación petrolera en Florida sugiere que el gobernador Scott -republicano que se espera ampliamente que se postule para el Senado este año- administró de forma efectiva su influencia en la Casa Blanca. Para los detractores del actual gobierno, más bien evidencia como las tierras y aguas públicas de la nación podrían estar siendo manipuladas en el gobierno de Trump como "moneda de cambio político".



¿Dónde nos registramos para una exención?

La gran interrogante es si otros estados podrían también lograr quedar por fuera de la exploración de combustibles fósiles. El año pasado, mientras se estaba redactando el plan, los gobernadores de otros estados costeros ya habían pedido quedar por fuera citando el valor turístico de sus costas.

Este mes no solo se pronunciaron en contra del anuncio de Zinke de que la exploración se haría, sino que, a las pocas horas del tuit donde el secretario del Interior exime a Florida, los gobernadores de otros estados costeros como Carolina del Sur o Nueva York comenzaron a exigir sus propias exenciones de este tipo de perforación en alta mar.





"Nueva York tampoco quiere perforar en nuestra costa. ¿Dónde nos registramos para una exención?", dijo Andrew Cuomo, gobernador demócrata del estado. Cuomo tuiteó: "Únete a mí para decirle a la administración de Trump: NO hay perforación costa afuera de la costa de Nueva York. Si Florida puede solicitar una exención, entonces Nueva York debería poder hacer lo mismo".





"La decisión es, como mínimo, arbitraria. Parece estar fundamentada en un capricho. En la medida en que la decisión no fue el resultado de un proceso con testimonio, deliberación, la decisión de que la costa de la Florida es más prístina y valiosa que la costa de California parece ser solo por solicitud del gobernador Scott. ¿Por qué?", cuestiona Mac Stipanovich, un estratega republicano de Florida en el reporte de The New York Times.



Con el cambio de parecer el Departamento del Interior podría haberse abierto a una ola de desafíos legales. Los demás estados intentarán demostrar que sus costas también merecen ser protegidas.

"California también es 'única' y nuestras 'costas dependen en gran medida del turismo como motor económico'. Nuestra 'voz local y estatal' se opone firmemente a cualquier perforación costa afuera. Si ese es su estándar, nosotros, también debemos ser eliminados de su lista. Inmediatamente", manifiesta el demócrata y fiscal general de California, Xavier Becerra.





"Recordamos las playas empapadas de petróleo y la vida silvestre y los impactos económicos devastadores para las comunidades locales y la industria pesquera. Ahora no es el momento de volver atrás el reloj. No podemos regresar a los días en que el gobierno federal puso los intereses del gran petróleo por encima de nuestras comunidades y atesoró la costa ", aseguró el gobernador de California Jerry Brown en abril del 2017, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que iba en esta línea.