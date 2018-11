El cambio climático bajo la mirada del arte y la tecnología

Otros eventos

La programación del Miami New Media Festival 2018 en Concrete Space también incluye el foro “WaterViz: The Art and Science of Water Journeys”, el 15 de noviembre a las 7 pm, con un panel integrado por los artistas Cheryl Maeder, Xavier Cortada y la investigadora Lindsey E. Rustad (Hubbard Brook Ecosystem Study & Forest Service Department of Agriculture); la videoconferencia con la artista Nan González el 1º de diciembre a las 6 pm, sobre su instalación “Titanes de Hielo”; y el panel Talking About Water in the Creative Process”, el 8 de diciembre a las 7 pm, con los artistas Cheryl Maeder, Xavier Cortada, y Nina Dotti.