Cazadores que atraparon una pitón en Florida serán recompensados con 375 dólares

Tres cazadores capturaron una pitón birmana de 17 pies y 132 libras en en Big Cypress National Preserve, uno de los Everglades de Florida.

"Esa serpiente podría matar a cualquier hombre", dijo Jason León, uno de los cazadores que atrapó la pitón a NBC6. "Si esa serpiente estuviera viva en este momento, probablemente seríamos su presa".



Sssssseventeen Feet!



Python hunter Jason Leon set a record for the SFWMD Python Elimination Program with this 17-foot-1-inch Burmese python that he brought to the District's Homestead Field Station today. pic.twitter.com/p6iNnTex6H