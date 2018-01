La ola de frío también suspendió el lanzamiento de un cohete

La empresa estadounidense de transporte aeroespacial Space Exploration Technologies Corporation (Spacex) ha retrasado una vez más el lanzamiento de su misión más secreta hasta ahora.

La demora del despegue de Zuma -código con el que se conoce la misión- se debe a las condiciones meteorológicas ocasionadas por la 'bomba' de invierno.

El jueves, SpaceX anunció en Twitter que no lanzaría Zuma el viernes como estaba previsto debido al "clima extremo" en Florida. La empresa informó que esperan poder lanzarlo el domingo 7 de enero desde el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral.



Team at the Cape completed additional propellant loading tests today. Extreme weather slowed operations but Falcon 9 and the Zuma spacecraft are healthy and go for launch—now targeting January 7 from Pad 40 in Florida.