Así fue como tres hispanos hicieron posible el equipo de David Beckham en Miami

MIAMI, Florida.- Ya es oficial: David Beckham logró "su sueño" de fundar en Miami un equipo de fútbol para competir en la Major League Soccer (MLS), y no lo consiguió solo. El lunes, durante el lanzamiento, el astro británico estaba acompañado de sus socios en esta nueva franquicia: el boliviano Marcelo Claure, CEO de Sprint, los hermanos de origen cubano Jorge y José Mas Santos, director y CEO de MasTec respectivamente; y el estadounidense Simon Fuller, emprendedor del mundo del entretenimiento. En el proyecto, también puso dinero el japonés Masayoshi Son, socio de Claure.

La recién nacida franquicia, no solo es de capital hispano, sino que fue concebida en 2011 en la casa de dos íconos de la música latina. “Todo comenzó en una cena en la casa de Jennifer López y Marc Anthony en Los Ángeles. Ahí conocí a una persona fascinante, Simon Fuller, quien me dijo que su socio David (Beckham) tenía la intención de hacer un equipo de fútbol en EEUU. Le dije que yo tenía el mismo sueño y que debería ser en Miami”, relató Marcelo Claure en el acto de inauguración.



Claure es un hombre de vasta experiencia en el mundo de los negocios. En 1995 llegó a EEUU y compró una distribuidora de celulares. Dos años más tarde fundó Brightstar, una empresa de teléfonos móviles que funcionaba en una pequeña oficina en Miami.

Al cabo de 20 años, esta compañía factura más 6 mil millones de dólares al año, está presente en más de 50 países y tiene 4,100 empleados. Y desde 2014, Claure es CEO de la empresa de telefonía celular Sprint. No en vano, en 2011 recibió el premio de Empresario Hispano del año otorgado por la Cámara Hispana de Comercio de EEUU.

“Como muchos de ustedes, yo soy un inmigrante, vengo de Bolivia. Amo el fútbol y amo Miami porque esta fue la ciudad que me permitió alcanzar mis sueños”, contó el ahora propietario del equipo de fútbol de Miami.

Dijo que con este equipo quiere devolverle a Miami, todo lo que esta ciudad le ha dado. “Empecé prácticamente vendiendo teléfonos en la parte trasera de mi carro, y luego creé la empresa hispana más grande de la historia de EEUU”, reveló a un público que lo ovacionó en el Adrienne Arsht Center ubicado en el downtown de la ciudad.

Pero aquella cena en casa de las estrellas boricuas no tuvo un efecto inmediato. No fue sino hasta dos años después, en 2013, que Claure se reunió con David Beckham en Miami para conocerse. “Lo de David con Miami fue amor a primera vista, no sé si fue la gente bonita o los sándwiches cubanos pero él se enamoró”, contó Claure.



Ese día, el boliviano y el inglés se hicieron la promesa de trabajar juntos por el sueño compartido de llevar un equipo de primera división a la ciudad de Miami.

Pero el proyecto tuvo muchas complicaciones en el camino, y se retrasó más de lo esperado. “Ha sido todo un reto, especialmente para conseguir el terreno para construir el estadio y armar el grupo de socios indicado”, reveló Claure.

La pieza que faltaba

El boliviano contó que hace sólo 60 días, el plan estaba casi desechado. “Se acabó, nos rendimos, me reuní con David (Beckham) practicamente para despedirnos. Pero durante ese encuentro ambos concluimos que no podíamos renunciar, debíamos seguir intentando”, reveló Claure.

Fue entonces cuando recordó que semanas atrás, había recibido un correo electrónico de los hermanos Mas Santos: “Queremos hablar de fútbol”, le dijeron.

En noviembre de 2017 Claure, Beckham y Fuller se reunieron en Nueva York con Jorge y José Mas y, según el boliviano, fue un momento mágico. “Finalmente dimos con la pieza que faltaba, el socio local que conoce Miami muy bien, que podía complementar lo que teníamos sobre la mesa”, dijo.

Los hermanos Mas Santos vienen de una familia muy arraigada en la ciudad de Miami. Ambos son hijos de Jorge Mas Canosa, quien fue un político y empresario cubano, y uno de los más férreos opositores al gobierno de los Castro.



Mas Canosa fundó y presidió hasta su muerte, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), una organización neoconservadora creada por miembros del exilio cubano en 1981. Hoy, su hijo Jorge Mas Santos está al frente de la fundación. Como presidente, Mas ha adoptado una posición más moderada con respecto a Cuba que su padre.

Los hermanos Mas Santos también son reconocidos por su labor empresarial en MasTec, una multinacional estadounidense de ingeniería y construcción de infraestructuras con sede en Coral Gables, Florida.

El arraigo por su ciudad fue lo que llevó a Jorge Mas a tomar una iniciativa cuando supo que el proyecto del equipo de Beckham estaba a punto de fracasar. “Nos enteramos que estaba en peligro, que la MLS no les otorgaría la franquicia, y le escribí a Claure para salvarla”, declaró Mas a Univision Noticias.

Mas, eufórico, tomó el micrófono durante la inauguración del equipo de su ciudad y de su propiedad. “Los sueños se cumplen donde reina la libertad”, dijo el empresario cubano americano.

Miami, un mosaico cultural

Muy emocionado, Jorge Mas enfocó su discurso en lo que describió como la esencia de Miami. “Miami para mí es algo muy personal, empieza con la historia de mis padres, que llegaron aquí huyendo de la tiranía y del comunismo, en busca de libertad. Y esta no es la historia exclusivamente de mi familia, todos en este auditorio tiene una historia así”, le dijo a la audiencia.



Para Mas, esta es una ciudad construida sobre sueños, aspiraciones y sacrificios. "Miami es una comunidad de sueños de cubano americanos, venezolanos, mexicanos, colombianos, brasileros, bolivianos, guatemaltecos, costarricenses. Miami es un mosaico cultural”, concluyó.

Mas también dijo que el equipo será un reflejo de la diversidad de la ciudad. "Miren nada más a los que integran el grupo de propietarios", explicó.

Los asistentes lo aplaudieron, y a falta de un nombre para el equipo, coreaban una y otra vez: “Miami, Miami, Miami”.

El nuevo equipo está programado para comenzar a jugar en 2020, probablemente en un sitio temporal hasta que el estadio permanente esté listo en 2021. Hard Rock Stadium, FIU Stadium y Marlins Park fueron mencionados como posibles sitios temporales, o incluso, una combinación de los tres.

El nombre del equipo, el logotipo y los colores se decidirán en los próximos meses, con ayuda de los fanáticos. En el acto hubo indicios de que el blanco y el negro estarían en el esquema de colores, pero los propietarios dijeron que los fanáticos serán invitados a sugerir ideas a través de una campaña internacional de redes sociales en las próximas semanas.

El empresario del mundo de la música e ícono de Miami, Emilio Estefan, ya se ofreció a componer una canción para el equipo.