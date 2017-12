"Me estaba siendo infiel", dijo el presunto asesino de periodista venezolana que murió apuñaleada

MIAMI, Florida- La policía de Miami-Dade confirmó que Luis Palacios Madariaga, residente de Hialeah, enfrenta cargos por homicidio en segundo grado luego que presuntamente matara a su esposa minutos antes de divorciarse.

Según el reporte policial, Madariaga afirmó que desde hace unos meses no tenía una buena relación con Wendy Bandera, su pareja, porque pensaba que le estaba siendo infiel.

El acusado, aspirante a piloto, dijo que estaban discutiendo mientras él manejaba hacia el juzgado, lugar donde iban a formalizar su separación, pero el venezolano de 28 años, se enfureció después de haber estacionado y presuntamente, la mató.

Los agentes del condado de Miami-Dade respondieron a una llamada la mañana del 6 de diciembre luego que un transeúnte llamó al 911 después de ver a dos personas ensangrentadas en un automóvil, dijo el capitán del departamento de bomberos de Hialeah, César Espinosa.

Testigos contaron que el hombre estaba en el asiento trasero y tenía sangre en la cara y el torso.

Cuando las autoridades llegaron, Bandera estaba inconsiente y Palacios le dijo a un oficial en la escena: "No me salves. Tengo un cuchillo y quiero que me mates", dice el informe.

La policía dijo que sacaron al sospechoso del automóvil y lo trataron por lesiones en las muñecas y el tórax antes de llevarlo a un hospital.

La pareja eran novios desde hace ocho años, pero tomaron la decisión de contraer matrimonio civil el 22 de febrero del 2016, según registros de la Oficina de Licencias Matrimoniales de los tribunales de Miami-Dade.