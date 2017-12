La búsqueda del tirador que ocasionó la muerte de un niño de 2 años en Miami-Dade sigue activa

MIAMI-DADE. Un niño de dos años de edad perdió vida la noche del viernes tras recibir el impacto de una bala perdida en un complejo de departamentos en el suroeste del condado de Miami-Dade.

El menor, que no ha sido identificado, fue trasladado vía aérea al Kendall Regional Medical Center donde fue declarado muerto, según dieron a conocer las autoridades.

El incidente ocurrió a las 6:19 pm en el patio de Arthur Mays Villas, en la localidad de Goulds, mientras el menor estaba en un área pública del lugar.

Según ABC 10, la policía no cree que el niño fuera el objetivo del tiroteo, sino que fue atrapado por un fuego cruzado.

De acuerdo con el Miami Herald, un solo casquillo de bala fue hallado en el estacionamiento, frente al patio donde el pequeño se encontraba sentado con su mamá.

"Una vez más nos encontramos de luto por la muerte de un niño y el departamento de policía de Miami Dade utilizará todos los recursos disponibles para localizar a la persona responsable", dijo Carlos Rosario, sargento del Departamento de Policía de Miami-Dade en conferencia de prensa anoche.

Por su parte, Juan Pérez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade compartió un mensaje en Twitter en el que dijo: “Me duele el corazón ya que una vez más un niño pequeño murió como resultado de un tiroteo. @MiamiDadePD usará todos los recursos para aprehender y ayudar a procesar al responsable. La justicia prevalecerá”.



My heart aches as once again a small child has died as a result of a shooting. @MiamiDadePD Homicide will use all resources to apprehend, and help prosecute the responsible party. Justice will prevail. #enough — Juan Perez (@JPerezMDPD) December 16, 2017

Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal, y Alberto Carvalho, el superintendente de las Escuelas Públicas de Miami también reaccionaron a la noticia en redes sociales.

“Esta noche, a una familia le robaron la oportunidad de volver a cargar a su bebé por la flagrante indiferencia de alguien por la vida humana. Cualquier niño que sea víctima de la violencia armada es una tragedia. ¿Pero un niño pequeño? ¿Cuándo se va a detener?”, comentó Carvalho.



Tonight, a family was robbed of the chance to ever hold their baby again because of someone’s blatant disregard for human life. Any child falling victim to gun violence is a tragedy. But a toddler? When does it stop? Let’s keep this grieving family in our prayers. — Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) December 16, 2017

“Este es mi ruego a nuestra comunidad: Por favor, si saben algo, cualquier cosa, sobre esta muerte extremadamente trágica de un niño inocente, póngase en contacto por teléfono y llamen a @MDCrimeStoppers inmediatamente. Se lo debemos a la familia, por favor", expresó Fernández Rundle.



This is my plea to our community - please please, if you know something, anything, about this extremely tragic death of an innocent child, get on the phone & call @MDCrimeStoppers immediately. We owe it to the family. Please. https://t.co/qc9reH9dSB — Kathy Rundle (@KathyFndzRundle) December 16, 2017

Autoridades piden que cualquier persona que tenga información que ayude a dar con él o los responsables se comunique a Crime Stoppers de Miami Dale al (305) 471 8477.