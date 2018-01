La ola de frío se movió al sureste del país y congeló las siembras de naranja en Florida

Los residentes de Florida central se levantaron con las temperaturas más frías en siete años. Las temperaturas en toda la región se desplomaron a los 20 y 30 grados Fahrenheit, y un aviso de enfriamiento por el viento hizo que las condiciones parecieran aún más frías.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Orlando registró 27 grados Fahrenheit la mañana del jueves, y en Sanford, al norte de Orlando, se sintió una temperatura de 25 grados F. Esto no ocurría desde 2010, según la agencia.

"Hacía bastante frío, justo antes del amanecer, los vientos se calmaron y permitieron que bajaran las temperaturas", dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne, Florida.

La ola de frío que se mantiene sobre gran parte de EEUU está dando temperaturas bajas en Florida, explicó Paola Elorza, meteoróloga de Univision 23 Miami. "El aire frío se ha ido moviendo hacia el este y hacia el sur, pero poco a poco va perdiendo fuerza", dijo Elorza.

Brian Shields, meteorólogo del canal 9 en Orlando recomendó a sus televidentes a abrigarse. "Si debe pasar tiempo al aire libre esta mañana, por favor, vístase con capas. Limite el tiempo al aire libre, si puede".

Las temperaturas más altas del jueves llegarán solo a los 50 grados F, lo que representa unos 20 grados por debajo del promedio. Incluso se espera que las temperaturas caigan a los 30 grados F la noche del jueves.



"Es la primera vez que siento tanto frío en esta época desde que vivo aquí. Nada se compara con lo de hoy. El sistema de riego de mi jardín se congeló", dijo a Univision Noticias, Simón Palomo, residente de Orlando desde 2016.

Se espera que partes de Florida central experimenten condiciones de helada y congelamiento durante el jueves, pero las temperaturas volverán a estar por los 70 grados el fin de semana.

Las bajísimas temperaturas generaron una gran reacción en las redes sociales, y la etiqueta #FloridaFreeze (Congelada de Florida) se mantuvo entre los trending topics o tendencias de este estado.

El fotoperiodista Red Hubber publicó una foto en la que se observa un sembradío de cítricos completamente congelado, en Apopka, una ciudad al noreste de Orlando.



Oranges are encrusted in a cocoon of ice this morning after #citrus growers sprayed water overnight to protect their crop at Apopka, #Florida. Temperatures were recorded as low as 25 degrees. #FloridaFreeze pic.twitter.com/usZc0OfHUT