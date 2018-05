El video de un oficial de la unidad canina tirando de la correa a su perro causa indignación en las redes sociales

A su vez, DaPastor escribió en la publicación que "este policía me siguió desde Sunrise Boulevard, hasta Powerline Road, solo para detenerme ¿Por qué tenía que registrar el carro y sacar al perro?", escribió Dapastor Yoo. "¡Cuando no encontró nada, se enojó enormemente con el perro!" .

Según expertos consultados por medios locales, hacer un tirón es una 'corrección' y podría no ser una práctica demasiado dura en ciertos escenarios. Sin embargo, no ven nada en el video que requiera tal corrección.

En redes sociales la opinión sobre el video no está dividida. Aunque hay algunos como el usuario de Facebook Charlotte M Bello que entienden el jalón como una corrección que no le duele tanto al animal, pero sí critican y se cuestionan los motivos del oficial. "No estoy seguro de por qué lo corrigió, el perro no hizo nada malo. Una corrección innecesaria".