Cómo un tigre enjaulado provocó indignación y luego la disculpa de una secundaria en Miami

No fue ni la mejor noche, ni la mejor idea para la secundaria Christopher Columbus en Miami. El pasado viernes en un hotel cercano al aeropuerto internacional de la ciudad, presentaron a sus alumnos en el baile de graduación, un espectáculo con un tigre y otros animales salvajes que, aunque estaban enjaulados, fueron sacados por unos minutos, acompañando a unos bailarines danzaban con fuego.

Al día siguiente las reacciones indignadas no se hicieron esperar. La hermana de un alumno, Marie-Christine Castellanos, publicó en redes sociales varios videos donde claramente puede apreciarse el riesgo al que estuvieron sometidos los asistentes a ese baile de graduación.



Castellanos señaló a CBS Miami que los tigres son animales salvajes y "no necesitan ser exhibidos como objetos para la diversión, porque no les gustan ni las jaulas, ni el fuego, ni la música, ni las cámaras". Manifestó no tener palabras para expresar su molestia e indignación.