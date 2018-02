La ambigua ley de Florida en la que se ampara una escuela católica para despedir a una maestra por casarse con otra mujer

La expulsión de una maestra de primer grado de un colegio católico de Miami, luego de que publicara fotos de su boda con su pareja, otra mujer, ha escandalizado a los defensores de derechos civiles en la comunidad.

Jocelyn Morffi fue despedida de la escuela Saints Paul and Peter Catholic School en el centro de Miami, un día después de publicar en su Instagram una foto con su esposa, Natasha Hass. "Esta semana me casé con el amor de mi vida, y lamentablemente, como resultado me echaron de mi trabajo", escribió Morffi. Al pie de la publicación colocó los siguiente: "Culpable de amor".

El 8 de febrero, la directora del plantel, Carlota Morales, envió una circular a los padres, para notificar su decisión, sin dar mayores explicaciones. "La señora Jocelyn Morffi no enseñará más en nuestra escuela. Sepan que la educación de sus hijos es nuestra principal preocupación, y su rutina no se verá afectada por este cambio”, dijo Morales, al tiempo que pidió que rezaran durante la próxima cuaresma.

La misión de esta escuela, según su sitio web , es capacitar a los estudiantes “tanto espiritual como académicamente para vivir el mensaje del evangelio y las enseñanzas de la iglesia católica, mientras se enfrentan los desafíos del siglo XXI”.

La noticia de la expulsión provocó que alrededor de 30 padres de ese colegio, se presentaran el viernes para reclamar por lo sucedido y pedir que le devolvieran el cargo a la docente. Todos coincidían en que Morffi era una excelente maestra para los alumnos de primer grado, y que su vida privada poco les importaba.



"Lo que ella hace en casa no es de nuestra incumbencia", dijo Ricardo Oviedo, cuya hija de 7 años estaba en la clase de Morffi. Según él, la profesora no solamente era buena en su trabajo como docente. "Aparte de ser una buena maestra, es una persona muy activa en la comunidad ayudando a las personas que no tienen casa", declaró.

Pero la protesta de algunos padres no hicieron cambiar de opinión a la escuela. Este mismo lunes se incorporó la sustituta de la señorita Morffi.

¿Discriminación legal?

Érica Cañas, abogada que representa a Morffi, dijo a Univision que aún están investigando el caso y no precisó si tomarían acciones legales a favor de la profesora.

Además de las leyes federales contra la discriminación, Florida ha promulgado sus propias leyes para proteger a los empleados. En este estado la ley prohíbe a los empleadores discriminar a los solicitantes o empleados sobre la base de carrera, color, origen nacional, religión, sexo, discapacidad o minusvalía, años, estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo), SIDA / VIH o el rasgo de células falciformes.

Sin embargo, en cuanto a discriminación laboral por identificación LGBTQ hay ambiguedad. La ley de Florida no aborda la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el empleo, la vivienda y el alojamiento público.



A falta de una legislación estatal, más de la mitad de las ciudades y condados han promulgado ordenanzas contra la discriminación.

En el condado de Miami-Dade, donde se ubica esta escuela, existe desde hace 19 años una ordenanza de Derechos Civiles, que contempla la no discriminación por orientación sexual.

Sin embargo, Saints Peter and Paul Catholic School, por ser un colegio católico privado se salva de esa ordenanza. El precepto es claro al decir que la ordenanza no se aplicará “a ninguna corporación religiosa, asociación, institución educativa o sociedad que condicione las oportunidades en el área de empleo o alojamiento público a miembros de esa corporación religiosa, asociación, institución educativa o sociedad o a personas que se suscriban a sus principios o creencias”.

Tony Lima, director ejecutivo de SAVE, organización por los derechos LGBTQ, dijo que este caso es el reflejo de que las exenciones religiosas son un medio para discriminar. “Si ella hubiera trabajado para cualquier otra escuela que no fuera administrada por una iglesia, tendría un recurso legal en Miami-Dade sobre la base de la discriminación”, explicó.



Además, el funcionamiento de esta escuela depende de la Arquidiócesis de Miami, y no de Miami-Dade County Public Schools. La institución religiosa que agrupa todos los colegios católicos del área dijo que se apegaba a la decisión de la escuela. La portavoz de la arquidiócesis, Mary Ross Agosta, confirmó que Morffi rompió el contrato de reglas de conducta de la iglesia.

"Como profesora en una escuela católica, su responsabilidad es también el crecimiento espiritual de los niños", dijo Agosta.

Agregó que en cualquier corporación, institución u organización “hay políticas y procedimientos, enseñanzas y tradiciones que se cumplen. Si algo en el camino no se mantiene dentro de ese contrato, entonces no hay otra opción".



Carlos G. Smith, legislador de la cámara de representantes de Florida dijo a Univision que la discriminación hacia las personas LGBTQ es repudiable. “Si el personal de la escuela estuviera realmente interesada en apegarse a los principios de la fe católica, entonces deberían preguntarse qué haría Jesús. Jesús enviaría un mensaje de amor, no de odio”, declaró.

Smith quien ha abogado por los derechos de la comunidad LGBTQ en el capitolio estatal, cree que estos actos son arcaicos. "Que esto siga ocurriendo en 2018, y más aún en nombre de la fe, es simple y llanamente repudiable", indicó.

De acuerdo al departamento de educación de Florida, esta escuela recibe dinero de tres becas del estado: Florida Tax Credit Scholarship Program Participant, McKay Scholarship Program Participant, Gardiner Scholarship Program.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Estados Unidos desde julio de 2015. Acciones como la ocurrida con Morffi demuestran que a pesar de los avances en términos legislativos, la discriminación en contra de la comunidad LGBT continúa .