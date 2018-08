Continúa el misterio de los 82 millones que una indigente reclama a Bank of America

El banco ha pedido la nulidad de la demanda de una desamparada por no entregarle el dinero. Bank of America califica de “estrambótica’’ e “incongruente’’ la historia de la mendiga de Miami, pero no se ha abordado aún la autenticidad del documento con el que ella respalda su reclamo judicial ni el origen de la suma millonaria