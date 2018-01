Pasajeros se lanzan al agua tras incendiarse el transbordador que los llevaba a un barco casino en Florida

Decenas de personas que viajaban en un transbordador que los llevaría al barco casino SunCruz Port Richey se vieron obligadas a saltar por la borda y nadar hacia la costa luego de que la embarcación en la que viajaban se incendiara frente a la costa de Florida.

Según reportes citados por el Miami Herald, el incendio sucedió alrededor de las 4:17 pm de este domingo en el transbordador SunCruz en el Port Richey Canal, a unos 26 kilómetros al noroeste de la bahía de Tampa.

En el momento de los hechos viajaban en el navío cerca de 50 pasajeros. Algunos llegaron a la costa nadando, mientras otros fueron rescatados del agua.



Los pasajeros fueron revisados por paramédicos y de acuerdo con BayNews 9 al menos 15 personas fueron trasladadas a hospitales locales.



NPRPD officers are assisting Port Richey Police with a large vessel fire. Scene is still developing. pic.twitter.com/DSRDubTYHD