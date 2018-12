¿Cómo afecta al sur de la Florida el cierre del gobierno?

Los empleados federales que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Miami y en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, incluidos los controladores de tránsito aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, continuarán reportándose al trabajo. No obstante, la mayoría de los empleados no podrán trabajar horas extras, lo que podría causar retrasos.

Parque Nacional Everglades

- Las aguas marinas son accesibles al público, pero se recomienda "precaución extrema".

- Centro de visitantes de Ernest F. Coe y baños públicos, cerrados.

- Main Park Road, accesible.

- La estación de entrada al parque no tendrá personal.

- Homestead Trolley, no habrá guardabosques a bordo.

- Royal Palm y Anhinga Trail, accesibles.

- Tienda de regalos Royal Palm, operará como de costumbre.

- Centros Nike Missile Base, Dan Beard y Bill Robertson, cerrados.

- Área de uso por día de Long Pine Key, accesible pero los baños están cerrados.

- Área de acampar, abierta y se puede acceder a las zonas generales de West Lake y Flamingo, pero los baños están cerrados.

- Centro de visitantes y sus baños y la estación de limpieza de pescado, cerrados.

- Botes y lanchas, accesibles.

- Se podrá acampar por orden de llegada, pero no se emitirán permisos.

- Coopertown Airboats, Gator Park y Everglades Safari Park, operarán como de costumbre.

- Estacionamiento de Shark Valley Park, accesible pero no contará con personal. Las excursiones en tranvía y el alquiler de bicicletas operarán como de costumbre.

- Centro de visitantes de NPS y librería, cerradas.

- Paseos en barco por el Parque Nacional Everglades y guías de observación de aves, operarán como de costumbre.

- Backcountry Camping, abierto pero no se emitirán permisos.

- Centros de educación ambiental, cerrados.

- Hidden Lake y Loop Road, cerrados.