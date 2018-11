Alerta de rabia en Kendall y el sur del condado tras el diagnóstico positivo de un mapache, informan autoridades

Este es el décimo animal rabioso confirmado y el primer mapache infectado en Miami-Dade en lo que va de año. Aunque se había levantado el alerta de rabia, ahora se extenderá por otros 60 días hasta el 19 de enero de 2019. Los límites del Condado de Miami-Dade para esta alerta fueron los siguientes: SW 152nd Street to North, SW 187th Street to South , SW 117th Avenue to the East, y SW 137th Avenue to the West.