Maduro desestima a Leopoldo López: "no existe como líder" dice el gobernante venezolano basándose en encuestas de los últimos dos años

Nicolás Maduro afirmó que la oposición ha tenido toda la libertad que requiere una democracia para llegar a los medios de comunicación. "En las redes sociales: Twitter, Facebook y Youtube, entre otras, abiertamente favorecen y le prestan servicios gratis a la oposición", comentó el gobernante. "Nicolás Maduro, no puede publicar y pagar promoción por un mensaje que envíe porque me lo prohíbe Facebook", agregó.

A la pregunta de María Elvira Salazar sobre qué consideraba Maduro respecto al regreso de Leopoldo López a la actividad política pública en el país, el gobernante respondió: "No necesariamente porque tiene apoyo en Washington, tiene apoyo en Venezuela una persona. Yo no te puedo hablar por la persona que tú me dices, porque eso lo tiene que responder él. Si tú miras las encuestas de los últimos dos años, como líder no existe. Y en todo caso, él está pagando una pena del órgano de justicia venezolano, y tiene que completar los lapsos de esa pena para que él mismo decida qué quiere hacer".