Brote de salmonela afecta a más personas a pesar de haber retirado del mercado los huevos infectados

También informaron que 11 personas han sido hospitalizadas por complicaciones con la enfermedad y que no se han reportado muertes.

La FDA explicó que los huevos fueron entregados directamente a tiendas minoristas y se vendieron bajo las siguientes marcas: Coburn Farms, Country Daybreak, Food Lion, Glenview, Great Value, Nelms, Publix, Sunshine Farms, and Sunups, Crystal Farms y Great Value.