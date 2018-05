Miami da luz verde al centro comercial y de atracciones más grande del país

Se espera que el American Dream Miami sea construido sobre 70 hectáreas de tierra baldía que pueden verse desde la concurrida autopista interestatal 75 –que recorre el estado de Florida de este a oeste– y la Turnpike –que va de norte a sur. En su espacio habrá cientos de tiendas y restaurantes , aunque sus promotores no quieren que sea visto solo como un centro comercial. También habrá unas 2,000 viviendas, 2,000 habitaciones de hotel y atracciones como una pista de esquí cubierta, viajes en submarino, un parque de agua y una pista de patinaje.

"No estamos construyendo un centro comercial. No estamos en ese negocio", dijo a la agencia AP Don Ghermezian, presidente de la empresa a cargo del desarrollo, la canadiense Triple Five. "Este es un parque que pretende competir con los mejores de Estados Unidos".