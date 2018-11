MIAMI, Florida.- Una vez más el estado de Florida se convierte en el centro de polémicos e indifinidos resultados electorales. Dos semanas después de las elecciones de mitad de periodo, aún no se conocen los resultados oficiales en las contiendas más importantes. El proceso ha estado marcado por varios incidentes e irregularidades.

¿Por qué aún no hay resultados en las contiendas importantes?

¿Cuánto tardó el recuento?

Pero el proceso no se llevó a cabo sin contratiempos. Varios condados tuvieron diversos problemas, especialmente en el proceso de calibración de máquinas para contar los votos. Uno de ellos fue Broward, que apenas pudo empezar a recontar a tres días de que acabara el plazo.

El condado de Palm Beach tuvo problemas con varias máquinas que se recalentaron durante el proceso y no pudo terminar.

Miami-Dade no tuvo inconvenientes, incluso terminó de contar todos sus votos un día antes de que llegara la fecha límite.

¿Cuáles fueron los resultados del recuento?

Los únicos condados que no informaron los números del recuento fueron tres de los más grandes: Broward, Lee y Palm Beach. El primero porque consignó los resultados dos minutos más tarde de la hora límite y los otros dos porque no les dio tiempo de acabar el recuento. Un juez federal rechazó una solicitud para extender el plazo del recuento.

Y ahora, ¿qué?

La portavoz del Departamento de Estado, Sarah Revell, dijo en un comunicado de prensa el jueves por la noche que los retornos no oficiales de un recuento de máquinas habían desencadenado un segundo recuento en la contienda del Senado y del comisionado estatal de agricultura.

¿Se cuentan todos los votos otra vez?

El recuento manual no revisa todos los votos. Se trata de boletas electorales que no fueron registradas por las máquinas de votación porque los votantes emitieron dos votos por una contienda, lo que se conoce como un voto inválido por exceso o aparentemente no eligieron ningún candidato, que se refiere a un voto incompleto. La idea es averiguar la intención de un votante.