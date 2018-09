El candidato demócrata a la gobernación de Florida, Andrew Gillum, aseguró este domingo que las llamadas automatizadas donde se burlan de su raza que están recibiendo los residentes del estado son "profundamente lamentables" y no quiere que esta contienda electoral se convierta en una de insultos y donde la raza sea utilizada como un arma.

Gillum reaccionó de esta manera durante una entrevista con CNN en la que fue cuestionado por estas grabaciones que reportó primero el The Tallahassee Democrat y retomaron los medios nacionales.

Entre otras cosas, el locutor menciona que pasará una ley permitiendo que los afroamericanos evadan el arresto "si el 'Negro' está seguro de que no hizo nada".

Las llamadas, que según el equipo de campaña de Gillum comenzaron el viernes, terminan con el aviso de que son pagadas por The Road to Power (La ruta hacia el poder), un podcast de video con sede en Idaho. No está claro cuántas personas han recibido este mensaje.