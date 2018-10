Inmigración, Venezuela y control de armas: así fue el tenso debate entre Bill Nelson y Rick Scott

Inmigración

Por su parte Scott le respondió que Nelson “lleva cuarenta años en el gobierno y no ha hecho nada en materia de inmigración”.

Reiteró su postura de asegurar las fronteras, y dijo que apoyaba buscar una solución para los jóvenes DACA. "Es increíble que (Nelson) venga a hablar y él no hizo nada cuando tenían control de la cámara y el senado", reclamó.

Scott puntualizó que no apoyaba la separación de familias en la frontera. "Estoy en desacuerdo con el presidente, y creo que se debe hacer algo al respecto", dijo en referencia a ese tema.

A Scott le preguntaron si estaba de acuerdo con la medida que dificultaría la obtención de la green card a quienes hubieran recibido ciertos beneficios del gobierno, a lo que no respondió concretamente. Dijo que la mayoría de los problemas de inmigración que hay hoy en día es porque el Congreso no ha actuado, y responsabilizó a su oponente.

Control de armas

Nelson dijo que aboga por sacar los rifles de asalto de las calles, así como por una ley de verificación de antecedentes. "Hasta que eso no suceda, los problemas seguirán", dijo. El senador mencionó los tiroteos de MSD en Parkland y Pulse en Orlando. Durante el debate estuvo presente Fred Guttemberg, padre de Jaime Guttemberg, quien fue asesinada en la masacre de la secundaria el 14 de febrero.

Empleos

En cambio, Nelson indicó que 44% de las familias en Florida no ganan lo suficiente para cumplir con sus necesidades como alimento, vivienda, atención médica y transporte. “Ese no es un historial nada bueno para nuestro estado”.

Por su parte, Scott dijo que Nelson “ha tenido 42 años para hacer algo sobre la economía, y no ha hecho nada, o más bien ha hecho más daño”.

ObamaCare

El senador criticó que su oponente ha querido revocar la ley ObamaCare. También condenó que el gobernador no decidiera aumentar el servicio de Medicaid para al menos 800 mil personas que podrían verse beneficiadas por este programa.

En cambio, Scott dijo que ObamaCare no estaba funcionando y lo calificó como una gran mentira. "Si se pudiese revertir, debería hacerse", indicó. El gobernador dijo que no bajaron las primas de las familias como lo había prometido esta ley.

Medio ambiente

Sin embargo Scott en su réplica dijo que su gobierno destinó un aumento de 30% en fondos de protección ambiental, lo que presenta, dijo, mil millones de dólares desde que fue elegido. "Nelson no ha hecho nada, ni un dólar ha recaudado por el medio ambiente".

Puerto Rico

Venezuela

También responsabilizó a Barack Obama y a Nelson sobre los problemas que hoy anfrenta el pueblo venezolano. “Hicieorn lo que no debían, abrieron las puertas a Cuba y eso le dio luz verde a Maduro” .

Nelson contó que ha estado trabajando con esa comunidad, y recordó que su posición contra los Castro siempre ha sido frontal, lo mismo, dijo ha sido con el régimen de Venezuela. "Hemos promulgado sanciones hacia venezolanos involucrados. Debemos ir más allá y no permitir que EEUU compre petróleo de ese país", propuso Nelson.

Cuba

Nelson se defendió alegando que el gobierno cubano no le permite entrar a la isla y dijo que eso es muestra de su “vigorosidad” en su oposición a los Castro.

Rusiagate

En cuanto a las denuncias del senador Nelson hace pocos meses sobre la injerencia rusa en el sistema electoral de Florida , Scott indicó que en 2016 los rusos pudieron hackear pero en Florida no tuvieron éxito. El gobernador negó que hubiera pruebas de presencia de rusos en el sistema electoral local.

Caso Kavanaugh

Sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh, Nelson reiteró su posición de votar en contra. "Voy a votar no, fue fácil de repsonder debido a la manera en que él se ha comportado. El testimonio de la doctra Ford fue muy convincente y real. Se expresó en nombre de millones de mujeres de este país, del movimiento Me Too", aseveró.