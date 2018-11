Gobernación de Florida: Andrew Gillum reconoce su derrota frente al aliado de Trump Ron DeSantis

En un Facebook Live trasmitido a las 5:00 pm, Gillum felicitó al republicano Ron DeSantis, pero dejó claro que permanecerá políticamente activo aunque no quiso profundizar sobre sus planes.

"Este ha sido el viaje de nuestras vidas" , dijo el alcalde de Tallahassee, quien apareció en el video con su esposa, R. Jai Gillum. "Aunque nadie quería ser gobernador más que yo, no se trataba solo de un ciclo electoral. Se trataba de crear el tipo de cambio en este estado que realmente permite que las voces de la gente común se vuelvan a mostrar en nuestro gobierno ".

En la noche de elecciones, Gillum concedió la victoria a DeSantis cuando parecía que el excongresista republicano había ganado por un margen estrecho, aunque insuperable. Sin embargo, días después de que el margen se redujo a medio punto porcentual, se retractó y dijo en un comunicado que esto " no se termina hasta que se cuenta cada voto emitido legalmente ".

Progresismo, investigaciones y Trump

Fueron varios los temas que DeSantis constantemente le recordó al electorado de Florida sobre el demócrata Gillum. En primer lugar, durante los debates el excongresista republicano no dejaba de mencionar la investigación que adelanta el FBI contra Tallahassee por presunta corrupción pública, que al parecer salpica a varias personas de su círculo social, incluyendo a su ex tesorero de campaña .

Sin embargo, Gillum siempre se mostró muy tranquilo sobre el tema y aseguró que él no estaba siendo investigado: "Todos tenemos amigos que a veces nos decepcionan. Si hay alguien que ha hecho algo mal, se le debe responsabilizar por sus acciones. Hemos hecho que cada registro esté disponible en un sitio web de búsqueda pública".

En cuanto a Trump, Gillum nunca mostró empatía con varias de las posturas y formas de actuar del presidente de Estados Unidos. De hecho, en el último debate que organizó CNN, el alcalde de Tallahassee dijo que Trump no era un buen ejemplo para los niños de Florida. "No, no lo es. Donald Trump es débil y el señor DeSantis es su acólito".