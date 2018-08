¿Eres puertorriqueño y has tenido problemas registrándote para votar? Queremos conocer tu historia

Una demanda presentada el jueves afirma que los puertorriqueños que viven en Florida y que no dominan el inglés no podrán votar porque, según un comunicado de prensa del grupo de defensa Demos , "las elecciones en muchas partes del estado se llevan a cabo sólo en inglés". La demanda dice que 32 condados de Florida no tienen previsto hacer accesibles las papeletas electorales en español.