Cinco puntos donde poner la mirada en las primarias del martes en Florida

La batalla por la gobernación

Por los límites de mandato del estado, dos términos consecutivos de 4 años, el gobernador Rick Scott, no podrá aspirar a la reelección, por lo que el puesto se lo están peleando al menos 7 candidatos entre republicanos y demócratas. Eso sin contar, los independientes que se presentarán en noviembre.

Distrito 27, la joya de la corona

A pesar de su filiación republicana, durante su histórica carrera en la Cámara Baja, Ros-Lehtinen ha tomado posturas a favor de los inmigrantes, así como de las personas de la comunidad LGBTQ. Por lo que no necesariamente sea un distrito que vote automáticamente por un candidato republicano. De hecho, en 2016, Hillary Clinton ganó con más 60% de los votos en Miami-Dade.

Todos los contrincantes han criticado fuertemente a la periodista María Elvira Salazar por la forma cordial con la que trató a Fidel Castro en una entrevista que hizo hace 25 años, la acusan de ser "una demócrata disfrazada de republicana", además alegan que no ha querido asistir a los debates.

“Eso fue una infamia”, dijo ella sobre las acusaciones de sus oponentes. “La gente sabe quién soy yo, que he sido una defensora del exilio y crítica del régimen castrista”.

Cuba en el distrito

Shalala ha reiterado su postura de no ir a Cuba hasta que haya un gobierno democrático en la isla. En cambio, el candidato demócrata David Richardson visitó Cuba a mediados de julio en lo que llamó, “una gira para conocer al pueblo cubano”. Aclaró que no tiene deseos de acercarse al gobierno pero sí a la gente de la isla.

El efecto Parkland

El mensaje principal de los jóvenes del movimiento 'Never Again', se centra en captar nuevos votantes y sacar de los puestos de poder a quienes no aboguen por un mayor control de armas. El tiroteo el pasado domingo en una competencia de videojuegos en Jacksonville, Florida, a dos días de las primarias, ha reforzado el mensaje de estos activistas.