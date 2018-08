Candidata republicana para el congreso de Florida admite que falsificó su diploma de graduación

El diploma también dice que se graduó en 1996, pero la abogada dijo que Howard no se inscribió ese año. Estuvo en la Universidad de Miami de 1990 a 1994 y no se graduó.

El lunes, Howard emitió un comunicado en el que admitió que el diploma no era legítimo. "Me gustaría pedir disculpas a mi familia y a mis seguidores por esta situación. No fue mi intención mentir o engañar a nadie. Cometí un error al decir que completé mi título. Lo que hice estuvo mal y es un mal ejemplo para alguien que busca el servicio público. Me mantendré en la carrera e intentaré ganar y liderar con el ejemplo a partir de ahora".