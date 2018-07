Puso una grabadora en la mochila de su hijo por cuatro días para descubrir que la maestra lo llamaba 'loser'

Kandy Escotto empezó a notar que su hijo Aaron, de 5 años, había cambiado drásticamente de actitud desde que entró a su curso el pasado mes de octubre en el Banyan Elementary School. Sus calificaciones habían bajado, sus ganas de hacer las tareas habían desaparecido y lloraba cada vez que tenía que ir al colegio. Un día, mientras hacían las tareas juntos, le oyó decir que él era un ‘bad boy’ (niño malo) y la madre que no sabía de donde salía tal apelativo lo increpó, a lo que el niño respondió que eso era lo que le decía su profesora.

“Entre Aron y tú, ‘losers’, rompiendo siempre las reglas todo el tiempo”, se oye decir a la maestra en la grabación. “Levanten la mano si saben qué es encerrar en una burbuja, Aaron parece que no sabe”. “No entiendo, no sé que le voy a decir a tu mamá, lo único que puedo decirle es que tu no sabes escribir”. “Tu madre te quiere ver en un buen trabajo o en un trabajo de perdedor”. Son algunas de las frases que se oyen en la grabación que la madre consiguió.