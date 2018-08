"Cerrar una etapa, sin olvidar lo que pasó": así fue el regreso a clases de los estudiantes de Parkland

Nuevas medidas

Los que no volvieron

Pero no todos regresaron. Anthony Borges, uno de los jóvenes heridos en el tiroteo, dijo que no volvería a la escuela. “No me siento seguro, porque puede haber otro Nikolas Cruz, y no quiero que le pueda pasar algo a mi hermano o a mí”, declaró el joven, quien recibió cinco disparos en el tiroteo y pasó dos meses en estado crítico en el hospital. Luego de meses en silla de ruedas, recientemente, comenzó a caminar con muletas.