Policía de Miami-Dade ofrece lugares seguros para realizar compras online en el Cyber Monday

¿Está usando internet para comprar o vender artículos en Cyber Monday?

Ubicaciones de Miami-Dade en donde también puede estar seguro para realizar sus transacciones:



Stephen P. Clark Center

111 NW First St.

Miami, FL 33128

(24 hours, seven days a week) North Dade Justice Center

15555 Biscayne Blvd.

North Miami Beach, FL 33160

(weekdays only; 8 a.m. - 6 p.m.) South Dade Government Center

10710 SW 211th St.

Cutler Bay, FL 33189

(weekdays only; 8 a.m. - 6 p.m.) West Dade Permitting and Inspection Center

11805 SW 26th St.

Miami, FL 33175

(weekdays only; 8 a.m. - 8 p.m.